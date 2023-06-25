Про це заявив мер Львова Андрій Садовий в етері Еспресо.

"Наша перемога має дві частини. Перша - деокупувати всі наші території, а друга - перебудувати країну. Якщо ми хочемо перебудувати країну, потрібно вже сьогодні чітко знати, що та як маємо робити, хто це буде робити. У нас буде дуже обмежений час", - наголосив він.

Андрій Садовий зауважив, що світ не хоче розпаду РФ, адже вона не нищить інших країн. Саме тому треба мінімізувати політичні суперечки, адже питання полягає в тому, щоб вижити.