Україна, Молдова та Румунія разом евакуюватимуть громадян з сектора Гази
Україна, Молдова та Румунія домовилися об'єднати зусилля для евакуації своїх громадян з сектора Гази
Про це пише Newsmaker, посилаючись на заяву міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.
Зазначається, що міністр закордонних справ Ніку Попеску 19 жовтня провів телефонні розмови з очільником МЗС Румунії Лумініцею Одобеску та головою МЗС України Дмитром Кулебою.
Евакуація здійснюватиметься через пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом.
"Ця співпраця дозволить провести швидку та безпечну евакуацію наших громадян через пункт пропуску Рафах", - йдеться у заяві.
- Станом на вечір 15 жовтня із території Ізраїля та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян, ще близько 260 українців перебувають у Газі.
- Президент Єгипту Абдул Фаттах ас-Сісі погодився відкрити контрольно-пропускний пункт Рафах для близько 20 вантажівок із гуманітарною допомогою для сектора Гази.
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