Україна, Молдова та Румунія разом евакуюватимуть громадян з сектора Гази

Про це пише Newsmaker, посилаючись на заяву міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

Зазначається, що міністр закордонних справ Ніку Попеску 19 жовтня провів телефонні розмови з очільником МЗС Румунії Лумініцею Одобеску та головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Евакуація здійснюватиметься через пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом.

"Ця співпраця дозволить провести швидку та безпечну евакуацію наших громадян через пункт пропуску Рафах", - йдеться у заяві.