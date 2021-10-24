Україна може отримати газ завдяки поставкам зі США до Греції та Туреччини, - Метью Брайза

Про це сам Брайза, ексрадник державного секретаря Сполучених Штатів Америки, директор зі справ Європи та Євразії у Раді Національної безпеки США у 2001-2005 роках, розповів в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.



"Звісно, що це відповідальність "Нафтогазу України": отримати достатньо газу, аби якось прожити зиму. Тож треба шукати альтернативи і вони є. Особисто я працюю над певними проєктами - це бізнесовий бік мого життя - з доставки американського скрапленого газу до Греції і Туреччини й пошуку шляхів використання торгових механізмів для доставки цього газу до України", - сказав він.



Як зазначив Брайза, йдеться про реверс.



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"Тож навіть, не маючи терміналу для скрапленого газу, Україна може отримати газ в обмін. Наприклад, оплачений об'єм скрапленого газу находить до Греції, а еквівалентний обсяг газу експортується до України звідкись ще. Платежі відбуваються через трейдерів", - пояснив Метью Брайза.



"Ви це можете, не маючи навіть фізичного під'єднання до цієї системи", - наголосив дипломат.



Разом з тим, Брайза визнав, що наразі ціна на такий газ на спотовому ринку є дуже високою.



