Україна може отримати газ завдяки поставкам зі США до Греції та Туреччини, - Метью Брайза
Потреби України у природному газу можна значною мірою задовільнити, скориставшись надходженням блакитного палива зі США до Греції та Туреччини, яке наразі готує американський дипломат Метью Брайза
Про це сам Брайза, ексрадник державного секретаря Сполучених Штатів Америки, директор зі справ Європи та Євразії у Раді Національної безпеки США у 2001-2005 роках, розповів в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.
"Звісно, що це відповідальність "Нафтогазу України": отримати достатньо газу, аби якось прожити зиму. Тож треба шукати альтернативи і вони є. Особисто я працюю над певними проєктами - це бізнесовий бік мого життя - з доставки американського скрапленого газу до Греції і Туреччини й пошуку шляхів використання торгових механізмів для доставки цього газу до України", - сказав він.
Як зазначив Брайза, йдеться про реверс.
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"Тож навіть, не маючи терміналу для скрапленого газу, Україна може отримати газ в обмін. Наприклад, оплачений об'єм скрапленого газу находить до Греції, а еквівалентний обсяг газу експортується до України звідкись ще. Платежі відбуваються через трейдерів", - пояснив Метью Брайза.
"Ви це можете, не маючи навіть фізичного під'єднання до цієї системи", - наголосив дипломат.
Разом з тим, Брайза визнав, що наразі ціна на такий газ на спотовому ринку є дуже високою.
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