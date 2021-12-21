Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Україна може самостійно виявляти всі штами коронавірусу, - Кузін

Україна може самостійно виявляти всі штами коронавірусу, - Кузін

21 грудня, 2021 вiвторок
11:59
Суспільство Ігор Кузін

Система охорони здоров'я України має змогу самостійно визначати всі варіанти коронавірусу

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"Україна має можливість самостійно виявляти штами коронавірусу. Всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг захворювання, особливо, коли йдеться про так звані кластери - райони, де фіксують значний спалах захворювання, чи про людей, які повернулися з-за кордону, підлягають ретельному дослідженню. Цим займається Центральна референс- лабораторія Центру громадського здоров’я", - зазначив він.

Крім того, Кузін закликав українців не втрачати пильність щодо коронавірусу, вакцинуватися та дотримуватися протиепідемінчних правил.

"Це важливо, оскільки за прогнозами Омікрон може стати домінуючим штамом у Європі за найближчі два місяці", - пояснив головний санлікар.

Він додав, що в Україні понад 13 млн громадян зробили обидва щеплення від COVID-19.

Також Кузін зауважив, що не можна знижувати темпи вакцинації, оскільки останні відомості свідчать, що штам "Омікрон" поширюється швидше за інші варіанти коронавірусу.

"Наразі випадки "Омікрону" вже підтвердили в понад 90 країнах, третина серед них - країни Європи", - наголосив головний санлікар.

  • Нагадаємо, в Україні одужав перший інфікований на штам "Омікрон".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Коронавірус
Читайте також:
19 грудня, 2021 неділя
Байден дав Білому дому "чотири тижні" на втихомирення Росії, - CNN
20 грудня, 2021 понедiлок
Зеленський боїться, що Порошенко збере протести проти референдуму про повернення Україні ОРДЛО на федеральних правах, - екснардеп Уколов
РФ снайпер
20 грудня, 2021 понедiлок
ФСБ РФ відправила на Донбас опергрупи та спецназ, - контррозвідка
Київ
+-5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.11
    Купівля 27.11
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.5
    Продаж 30.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
21 грудня
17:00
Ексклюзив
"Без нашої ініціативи ніхто нас до альянсів не прийматиме": політологиня про виступи Зеленського щодо термінів вступу в НАТО і ЄС
16:45
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила про мороз і ожеледицю та спрогнозувала подальше потепління
16:41
SpaceX
Компанія SpaceX запустила космічну вантажівку, яка доставить на МКС продукти та спецобладнання: відео
16:38
Микола Княжицький
Євген Чикаленко - одна з постатей, яка захоплює мене, - Княжицький
16:25
США готові надати Україні більше військової техніки з урахуванням загрози вторгнення РФ, - Держдеп
16:23
Посольство США в Україні
Посольство США про справу Порошенка: "Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах"
16:20
Novavax вакцина
ВООЗ схвалила екстрене використання вакцини від коронавірусу Nuvaxoid
16:15
Блокування призначення керівника САП: конкурсна комісія отримала рішення ОАСК і продовжує співбесіди
15:58
МН17
Справа MH17: слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками
15:55
Микола Княжицький
Княжицький: "Слуги" в один день звинувачують Порошенка у держзраді і анонсують "Сватів" на пропагандистському російському каналі "Росія-1"
15:54
Єнс Столтенберг
На компроміс із Росією щодо вступу України до НАТО не підемо ніколи, - Столтенберг
15:47
54% українців підтримують членство України в НАТО, - опитування
15:40
цвинтар
У Росії запровадили правила для прискорених масових поховань під час військових конфліктів
15:28
Ольга Стефанішина
Стефанішина: 2022 року в Україні пройдуть перші навчання НАТО з кібербезпеки
15:28
затримання начальника митниці Франківська
Начальника Івано-Франківської митниці затримали на хабарі – ЗМІ
14:59
САП
Пропонував хабар на 24 млн: САП повідомила про підозру заступнику начальника управління Міноборони
14:57
гроші, зарплата, заборгованість
Отримання коштів за програму "єПідтримка" не впливає на призначення субсидії, - Мінсоцполітики
14:57
Порошенко Кухцінський
Петро Порошенко у Варшаві обговорив безпекові питання із головою комітету у закордонних справах сейму Мареком Кухцінським
14:34
Микола Чаус
Чаус в ОАСК оскаржує своє відрахування зі штату суддів
14:30
Оновлено
газ
Ціна газу в Європі вперше перевищила $2 тис.
14:26
МЗС повністю оцифрує політику економічної дипломатії: Кулеба представив онлайн-платформу NAZOVNI
14:20
пункт пропуску у Станиці Луганській
Приїхала за пенсією: на Луганщині затримали пособницю "ЛНР"
14:12
PR
доставка
В Україні з’явився новий оператор доставки вантажів з Китаю "під ключ"
14:08
Ексклюзив
Порошенко Зеленський
Чи посадять Порошенка? Як Зеленський вирішив повторити досвід Януковича з Тимошенко
14:02
МАУ
МАУ планує збільшити кількість рейсів на 30% у 2022 році
13:53
Телеканал ATR припинив мовлення на окупований Крим через недофінансування
13:35
польща білорусь кордон
У Польщі заявили, що Білорусь тестує нову тактику на кордоні
13:32
Путін
Путін погрожує військовими заходами у разі розширення НАТО на схід
13:22
Оновлено
У Червонограді померла школярка. Підозрюють менінгіт
13:20
вакцинація
Кількість вакцинацій в Україні цього тижня скоротилася на 24%, - Київська школа економіки
13:17
вакцина
Україна готова до повторної COVID-вакцинації 70% дорослих громадян
13:01
Зеленський і Порошенко
Порошенко – Зеленському: державна зрада – коли віддають нашу землю, зливають спецоперації і купують російське вугілля на мільярди
12:57
Ексклюзив
Віталій Портников: Не розумієте, що треба рятуватися?
12:56
сепар ООС
Окупанти на Донбасі укріплюють позиції та встановлюють міни біля лінії зіткнення, - розвідка
12:55
Сауль Альварес (ліворуч) та Калеб Плант
Це був шок: Найкращий боксер світу зізнався, як опинився у категорії Усика
12:54
протести через посилення карантину
У Румунії планують провести протести через посилення карантинних обмежень
12:37
Ексклюзив
Дмитро Ярош
ЗСУ не спостерігає загрозу атаки росіян 24 грудня, - Ярош щодо інформації про можливе вторгнення напередодні Різдва західного обряду
12:32
"Якщо НАТО не обговорюватиме безпекові гарантії для РФ": у Путіна назвали умови передачі ядерної зброї Білорусі
12:22
Денис Берінчик
Берінчик стрімко злетів у рейтингу дивізіону Ломаченка, завдяки перемозі над росіянином
12:20
підводний човен "Петропавловськ-Камчатський"
РФ провела випробування крилатої ракети у Японському морі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV