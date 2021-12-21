Україна може самостійно виявляти всі штами коронавірусу, - Кузін
Система охорони здоров'я України має змогу самостійно визначати всі варіанти коронавірусу
Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
"Україна має можливість самостійно виявляти штами коронавірусу. Всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг захворювання, особливо, коли йдеться про так звані кластери - райони, де фіксують значний спалах захворювання, чи про людей, які повернулися з-за кордону, підлягають ретельному дослідженню. Цим займається Центральна референс- лабораторія Центру громадського здоров’я", - зазначив він.
Крім того, Кузін закликав українців не втрачати пильність щодо коронавірусу, вакцинуватися та дотримуватися протиепідемінчних правил.
"Це важливо, оскільки за прогнозами Омікрон може стати домінуючим штамом у Європі за найближчі два місяці", - пояснив головний санлікар.
Він додав, що в Україні понад 13 млн громадян зробили обидва щеплення від COVID-19.
Також Кузін зауважив, що не можна знижувати темпи вакцинації, оскільки останні відомості свідчать, що штам "Омікрон" поширюється швидше за інші варіанти коронавірусу.
"Наразі випадки "Омікрону" вже підтвердили в понад 90 країнах, третина серед них - країни Європи", - наголосив головний санлікар.
- Нагадаємо, в Україні одужав перший інфікований на штам "Омікрон".
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