Україна може самостійно виявляти всі штами коронавірусу, - Кузін

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.



"Україна має можливість самостійно виявляти штами коронавірусу. Всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг захворювання, особливо, коли йдеться про так звані кластери - райони, де фіксують значний спалах захворювання, чи про людей, які повернулися з-за кордону, підлягають ретельному дослідженню. Цим займається Центральна референс- лабораторія Центру громадського здоров’я", - зазначив він.



Крім того, Кузін закликав українців не втрачати пильність щодо коронавірусу, вакцинуватися та дотримуватися протиепідемінчних правил.



"Це важливо, оскільки за прогнозами Омікрон може стати домінуючим штамом у Європі за найближчі два місяці", - пояснив головний санлікар.



Він додав, що в Україні понад 13 млн громадян зробили обидва щеплення від COVID-19.



Також Кузін зауважив, що не можна знижувати темпи вакцинації, оскільки останні відомості свідчать, що штам "Омікрон" поширюється швидше за інші варіанти коронавірусу.



"Наразі випадки "Омікрону" вже підтвердили в понад 90 країнах, третина серед них - країни Європи", - наголосив головний санлікар.

Нагадаємо, в Україні одужав перший інфікований на штам "Омікрон".

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