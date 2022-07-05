Україна може виграти війну до кінця року, - секретар РНБО
Олексій Данілов озвучив умови, завдяки яким Україна може перемогти у війні до кінця року
Секретар РНБО наголосив, що перемогою у війні буде вихід України на держкордони 2013 року.
"Нам дуже хотілося б, щоб це сталося, але для цього мають бути певні фактори. Якщо кількість і якість зброї, яку дають нам партнери, якщо відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки нашої країни, то таке завдання можна виконати. Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але ми продовжуватимемо боротьбу за незалежність", - сказав Олексій Данілов.
- 5 липня секретар РНБО заявив, що гарантії з боку Росії нічого не варті.
- 28 червня, відповідаючи заступнику голови радбезу РФ Дмитру Медведєву, Олесій Данілов заявив, що повернення тимчасово окупованого Криму відбудеться без спроб, одразу.
- 27 червня секретар РНБО пообіцяв, що росіяни отримають відплату за масовані ракетні обстріли України.
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