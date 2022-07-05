Україна може виграти війну до кінця року, - секретар РНБО

Секретар РНБО наголосив, що перемогою у війні буде вихід України на держкордони 2013 року.

"Нам дуже хотілося б, щоб це сталося, але для цього мають бути певні фактори. Якщо кількість і якість зброї, яку дають нам партнери, якщо відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки нашої країни, то таке завдання можна виконати. Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але ми продовжуватимемо боротьбу за незалежність", - сказав Олексій Данілов.

5 липня секретар РНБО заявив, що гарантії з боку Росії нічого не варті.

28 червня, відповідаючи заступнику голови радбезу РФ Дмитру Медведєву, Олесій Данілов заявив, що повернення тимчасово окупованого Криму відбудеться без спроб, одразу.

27 червня секретар РНБО пообіцяв, що росіяни отримають відплату за масовані ракетні обстріли України.

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