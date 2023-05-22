Україна може запропонувати контрплан для Африки, який працюватиме до кінця війни, - дипломат Хара
В африканців абсолютно утилітарні цілі щодо миру в Україні - вони хочуть, що українське зерно та російські добрива пішли на їхні ринки і врятували певні режими
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Олександр Хара.
"В африканців абсолютно утилітарні цілі. Вони хочуть, що українське зерно та російські добрива пішли на їхні ринки і врятували певні режими, які тримаються на хлібі і воді. Власне, заради цього вони це і роблять", - заявив він.
На його думку, Україна може запропонувати Африці цікаві варіанти.
"Один із моментів - дати їм можливість заплатити росіянам за спожиті товари. Мені здається, можна створити подібний механізм як "зернова угода". Десь в Брюсселі якась комісія сторін - Україна, ЄС та Росія і ЄС. Наприклад, виділяється банк, йде перевірка контрактів, що це зерно йде точно до Африки - і тоді вони можуть перераховувати гроші російським контрагентам. Друга історія - росіяни хочуть продавати аміак через наші трубопроводи. Будь ласка, але треба розширити товарний перелік для України в рамках "зернової угоди", розширити кількість портів і прибираються штучні затримки з інспекцією суден. Ми могли б вийти з таким варіантом до кінця війни", - сказав Хара.
Він вважає, що можна такий контрплан запропонувати африканцям.
"Росіяни отримають більше можливостей до власного експорту, а ми до власного і будуть всі задоволені, перед усім в Африці", - підсумував дипломат.
- 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували "мирну ініціативу", аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною.
- Аби представити свій план, Рамафоса планує приїхати до Києва й зустрітись із президентом Зеленським.
- Росія заявила, що не бачила "мирної ініціативи" африканських країн, але готова вивчити їхні пропозиції
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