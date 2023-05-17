Росія заявила, що не бачила "мирної ініціативи" африканських країн, але готова вивчити їхні пропозиції
Росія не в курсі деталей "мирних пропозицій", висунутих африканськими країнами щодо завершення війни в Україні, але готова їх вивчити, коли побачить на папері
Про це 17 травня заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає El Mundo.
"Є й інші мирні ініціативи, ініціативи Бразилії, президента Південної Африки. В обох випадках ми відгукнулися на заклики наших латиноамериканських і африканських друзів і готові вивчити їхні пропозиції", - сказав він.
За словами Лаврова, це ініціативи, "породжені щирим бажанням допомогти стабілізувати світовий порядок".
"Але поки, на відміну від наших китайських сусідів, ми не отримали жодних документів від бразильців чи африканців", — сказав він.
- 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували "мирну ініціативу", аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною.
- Аби представити свій план, Рамафоса планує приїхати до Києва й зустрітись із президентом Зеленським.
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