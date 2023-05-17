Про це 17 травня заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає El Mundo.

"Є й інші мирні ініціативи, ініціативи Бразилії, президента Південної Африки. В обох випадках ми відгукнулися на заклики наших латиноамериканських і африканських друзів і готові вивчити їхні пропозиції", - сказав він.

За словами Лаврова, це ініціативи, "породжені щирим бажанням допомогти стабілізувати світовий порядок".

"Але поки, на відміну від наших китайських сусідів, ми не отримали жодних документів від бразильців чи африканців", — сказав він.