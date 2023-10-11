Україна, можливо, й не стане найкращою країною світу, але однією з найсильніших ми будемо точно, - Княжицький

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Наша головна ідентичність буде й має полягати у вступу до ЄС та НАТО. ЄС обʼєднує країни, які зберігають свою культуру й ідентичність. Українська ідентичність має дуже багато цікавих аспектів. Оскільки зараз йде війна між авторитаризмом та демократією. Ми традиційно та ідентично демократичний народ. Бо з давніх-давен прагнули до вільного вибору. У часи Київської Русі, коли збиралось віче, в Речі Посполитій ми мали місцеве самоврядування, так чи інакше українці обирали своїх очільників", - пояснив Княжицький.

Нардеп наголосив на важливості українського суспільства обʼєднуватись у часи війни.

"Багато хто сприймає гасло "Армія. Мова. Віра" як передвиборче. Проте це ті стовпи, на яких має триматись наша держава. Армія має бути потужною, оскільки ми маємо такого навіженого сусіда, мова відрізняє нас від інших народів, а віра дає нам цінності, які об'єднані з ЄС. Про все це ми будемо говорити форумі Via Carpatia. Ми намагаємось обʼєднати людей різних поколінь, військових й цивільних. Для нас важливо показати, що ми дійсно сильне суспільство, яке готове протистояти всім викликам. Адже, можливо, ми не будемо однією з найбагатших та найкращих країн світу, проте наша країна точно буде однією з найсильніших", - додав він.