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Україна на першому місці у порядку денному економічного форуму у Давосі, - Reuters

22 травня, 2022 неділя
20:46
Економіка Всесвітній економічний форум

Україна займає перше місце в порядку денному чотириденної зустрічі лідерів світового бізнесу, яка розпочнеться у понеділок із відеозвернення президента України Володимира Зеленського

Про це пише Reuters. 

Видання повідомляє, що на економічному форумі у Давосі будуть відсутні російські політики та бізнесмени. Цього року простір на головній вулиці Давоса українські художники перетворили на "Російський будинок воєнних злочинів".

Reuters пише, що російські установи, такі як фонд, державні банки та приватні компанії, в попередні роки влаштовували одні з найяскравіших вечірок. Там подавали чорну ікру, марочне шампанське та фуа-гра. Вони наймали російських музикантів і попзірок для виступів перед топменеджерами.

Окрім ситуації в Україні, серед тем, запланованих для обговорення в Давосі, є відновлення після пандемії, боротьба зі зміною клімату, майбутнє роботи, прискорення капіталізму зацікавлених сторін та використання нових технологій.

Серед лідерів, які мають виступити на зустрічі, є президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Дискусії, ймовірно, будуть зосереджені на погіршенні стану фінансових ринків і світової економіки.

  • На форумі у Давосі діятиме Українській дім. Виступатимуть урядовці, бізнесмени, Олег Сенцов і Тімоті Снайдер.

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