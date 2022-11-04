Про це інформує "Главком" з посиланням на посла України у Британії Вадима Пристайка.

Дипломат заявив, що нині допомога Україні є одним із провідних цілей Британії.

"У мене немає підстав не довіряти новому прем’єр-міністру Ріші Сунаку, ні його попередниці, яка недовго пробула на цій посаді, ні тим більше Борису Джонсону, який довів своїми візитами й своєю постійною щоденною підтримкою, що ми залишаємось не просто на радарі, Україна – на самій верхівці зусиль Британії. А що стосується зовнішньої політики, це точно, що британська зовнішня політика спрямована на те, щоб довести цю війну, як сказав прем’єр, до її успішного завершення", – сказав Пристайко.

Посол зауважив, що підтвердження цьому є кадрові призначення, адже Сунак залишив на посадах міністрів закордонних справ та оборони, а ці відомства були на вістрі атаки проти Росії та допомоги України.

"Ще один чинник – призначення нового міністра у справах українських біженців у Британії. Там розуміють, що 130 тис. людей, які були вимушені тут шукати притулок, потрібна підтримка. Весь комплекс зусиль спрямований на те, щоб ми побачили нашу перемогу і водночас врятували наших людей, дали їм можливість жити та розвиватись, а їхнім рідним на фронті воювати", – сказав Пристайко.

Український посол також розповів, що постачання озброєння Україна й далі може очікувати від Королівства.

"Що стосується зброї: на відміну від деяких країн, які дають нам два-три старих бронетранспортери та про це шумлять у всій пресі, Британія діє по-іншому. Вони потім десь похваляться. Зараз не час для цього. І крім озброєнь, які Британія надає безпосередньо, одна з її заслуг – здатність скоординувати, придбати, доставити зброю з інших країн для нас. Вони традиційно дуже сильні. Перші чотири наради міністрів оборони, які відбувались ще до "Рамштайна", були виключно ініціативою британської сторони. Вони їх організовували та провели. Зрозуміло, що робота з постачання озброєнь ведеться переважно Сполученими Штатами. Але Британія, безперечно, посідає друге місце за кількістю озброєнь і фінансової підтримки", – додав міністр.

Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії планує здійснити візит до України: "Зеленський сам передав це запрошення під час першої розмови, яку Ріші Сунак провів з українським президентом, як і обіцяв".

Пристайко нагадав, що коли Сунак ще змагався з Ліз Трас, то наголосив: "я поїду і підтримуватиму Україну".

Також посол розповів про проєкт будівництва восьми ракетних катерів, домовленість щодо яких відбулася ще у жовтні 2020 року.

"Британія готова до будівництва цих катерів, і гроші для цього були виділені при уряді Бориса Джонсона. Ви пам’ятаєте, що в пакет входило також будівництво двох військово-морських портів в Азовському і Чорному морі відповідно. Перші два таких катери мали вироблятися у Великій Британії, а інші на наших миколаївських і херсонських корабельнях. У цей пакет також входило ракетне озброєння для цих катерів. Це чудовий проєкт, який, на превеликий жаль, не був доведений до кінця перед війною. Зрозуміло, що зараз не на часі говорити про будівництво 50-метрових ракетних катерів на основі проєкту P50-U разом з компанією Babcock. Цей проєкт через війну доведеться відкласти", – констатував він.

Водночас дипломат наголосив, що Україна продовжує співпрацю з Британією по військово-морській тематиці, а також тривають навчання українських військових.

Щодо питання створення українсько-польсько-британського союзу, який обговорювали ще до початку повномасштабного вторгнення Пристайко відповів: "Ми працюємо над цією ініціативою. Вона тепер все більше зсувається у сторону військово-оборонної співпраці. Тому що це для нас і поляків на першому місці зараз. А Британія – країна, яка найбільше залучена до цього процесу, є очевидним партнером і союзником. Зараз ми визначаємо, що хочемо досягти, яку мету ставимо перед цим союзом".

Також Пристайко прокоментував можливість створення союзу між США, Великою Британією та Україною за прикладом AUKUS.

"Ми з вами розуміємо, якби Україна була членом НАТО, то це була б зовсім інша розмова. На превеликий жаль, з багатьох різних причин ми з вами до цього часу ще не є членами НАТО, тому вимушені вибудовувати нові структури. І ви абсолютно справедливо зауважили, що саме на прикладі AUKUS ми й будуємо зараз наші стосунки з Британією і Польщею", – сказав дипломат, додавши, що прогрес у цьому питанні є, але в України є і паралельні треки, які найближчим часом теж будуть озвучені. До того ж "є дуже цікаві пропозиції", як забезпечити безпеку України без формального членства в НАТО.

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