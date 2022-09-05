Україна наступає не тільки на Херсонщині, - Зеленський в інтерв'ю ABC News
Президент України заявив, що українські війська зосереджені не лише на наступі у Херсонській області
Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ABC News.
Він наголосив, що українцям "потрібно крок за кроком деокупувати нашу територію".
"Це завдання складне, і воно залежить не тільки від нас, але я впевнений, що так і буде", - додав він, зазначивши, що це лише питання часу.
На запитання, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ саме в Херсонській області, Зеленський відповів: "Я не скажу, що контрнаступ тільки на Херсон… Є напрямок або напрямки – множинні – і ми повинні рухатися вперед".
На прохання уточнити, що Херсонський контрнаступ – не єдиний, Зеленський сказав, що "не може говорити про деталі будь-яких військових дій".
"Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи", — додав він.
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