Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ABC News.

Він наголосив, що українцям "потрібно крок за кроком деокупувати нашу територію".

"Це завдання складне, і воно залежить не тільки від нас, але я впевнений, що так і буде", - додав він, зазначивши, що це лише питання часу.

На запитання, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ саме в Херсонській області, Зеленський відповів: "Я не скажу, що контрнаступ тільки на Херсон… Є напрямок або напрямки – множинні – і ми повинні рухатися вперед".

На прохання уточнити, що Херсонський контрнаступ – не єдиний, Зеленський сказав, що "не може говорити про деталі будь-яких військових дій".

"Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи", — додав він.

У понеділок, 5 вересня, міністр оборони Великої Британії розповів депутатам парламенту, як українські війська набирають обертів у своєму наступі зі звільнення південного регіону Херсонщини від російської окупації.

Згідно з вечірнім повідомленням Генштабу ЗСУ на 5 вересня, українська армія завдала великих втрат росіянам у Херсоні й Куп'янську та вибили противника з перехідних позицій на Донеччині.

5 вересня керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні сили України під вогневим контролем тримають всі мости на тимчасово окупованому Півдні України.