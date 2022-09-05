Про це заявила на брифінгу в Медіацентрі керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Це означає, що ми не руйнуємо нашу інфраструктуру, але водночас, не даємо ворогу використовувати її у своїх інтересах. Окупанти визнають, що цю інфраструктуру небезпечно використовувати, але не кидають спроби це робити, провозити важку техніку та боєприпаси.

На даний момент, всі артерії через Дніпро є абсолютно не проїзними. Росіяни намагаються налагодити паромні, понтонні та баржеві переправи, але і їх ми тримаємо під вогневим контролем", - сказала Гуменюк.

Керівниця пресцентру наголосила, що ЗСУ знищили вже три понтонні переправи російських окупантів.

18 серпня прогриміли вибухи біля Керчі й Севастополя, окупаційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та БпЛА.

Авіація ЗСУ масово обстріляла опорні та командні пункти і транспортні шляхи росіян на Півдні.

27 серпня перед в'їздом на Керченський міст помітили ешелон з російською технікою до Криму.

За інформацією Business Insider, Росія виводить свої винищувачі з Криму після серії вибухів.

29 серпня уночі ЗСУ вдало відпрацювали по окупантам, які перебувають у Херсоні та області, зокрема, повідомляють про знищену точним ударом військову частину на вул. Паровозна, зафіксовано прильоти в районі Антонівського мосту на мосту через Конку поблизу міста Олешки.

ЗСУ завдали суттєвих пошкоджень Каховському і Дар’ївському мостам, а налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар'ївки – знищено.

Російські загарбники вивозять накрадене майно українців з Херсонської області на територію тимчасово окупованого Криму, а відтак вивозять його та свої родини Керченським мостом.

На південному напрямку фронту ЗСУ масштабно обстрілюють позиції окупантів, опорні пункти, мости, склади з боєкомплектами та техніку росіян.

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