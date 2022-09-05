ЗСУ тримають під вогневим контролем усі мости Півдня, - Наталія Гуменюк
Збройні сили України під вогневим контролем тримають всі мости на тимчасово окупованому Півдні України
Про це заявила на брифінгу в Медіацентрі керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
"Це означає, що ми не руйнуємо нашу інфраструктуру, але водночас, не даємо ворогу використовувати її у своїх інтересах. Окупанти визнають, що цю інфраструктуру небезпечно використовувати, але не кидають спроби це робити, провозити важку техніку та боєприпаси.
На даний момент, всі артерії через Дніпро є абсолютно не проїзними. Росіяни намагаються налагодити паромні, понтонні та баржеві переправи, але і їх ми тримаємо під вогневим контролем", - сказала Гуменюк.
Керівниця пресцентру наголосила, що ЗСУ знищили вже три понтонні переправи російських окупантів.
- 18 серпня прогриміли вибухи біля Керчі й Севастополя, окупаційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та БпЛА.
- Авіація ЗСУ масово обстріляла опорні та командні пункти і транспортні шляхи росіян на Півдні.
- 27 серпня перед в'їздом на Керченський міст помітили ешелон з російською технікою до Криму.
- За інформацією Business Insider, Росія виводить свої винищувачі з Криму після серії вибухів.
- 29 серпня уночі ЗСУ вдало відпрацювали по окупантам, які перебувають у Херсоні та області, зокрема, повідомляють про знищену точним ударом військову частину на вул. Паровозна, зафіксовано прильоти в районі Антонівського мосту на мосту через Конку поблизу міста Олешки.
- ЗСУ завдали суттєвих пошкоджень Каховському і Дар’ївському мостам, а налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар'ївки – знищено.
- Російські загарбники вивозять накрадене майно українців з Херсонської області на територію тимчасово окупованого Криму, а відтак вивозять його та свої родини Керченським мостом.
- На південному напрямку фронту ЗСУ масштабно обстрілюють позиції окупантів, опорні пункти, мости, склади з боєкомплектами та техніку росіян.
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