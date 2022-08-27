Т-72, Т-80, Мста, Гвоздика. Перед в'їздом на Керченський міст помітили ешелон з російською технікою до Криму
До окупованого Криму їде ешелон із важкою військовою технікою з Росії
Про це повідомляє Крим.Реалії.
Вагони помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в’їзду на Керченський міст з боку РФ.
На залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".
Окрім цього, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів.
У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.
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