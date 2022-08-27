Про це повідомляє Крим.Реалії.

Вагони помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в’їзду на Керченський міст з боку РФ.

На залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".

Окрім цього, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів.

У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.

За інформацією Business Insider, Росія виводить свої винищувачі з Криму після серії вибухів.

18 серпня прогриміли вибухи біля Керчі й Севастополя, окупаційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та БпЛА.

Того ж дня ввечері стало відомо, що у Бєлгородській області РФ горить та детонує склад з бойовими припасами. У двох селах триває евакуація населення.

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