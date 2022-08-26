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Росія виводить свої винищувачі з Криму після серії вибухів, - Business Insider

26 серпня, 2022 п'ятниця
17:12
Світ винищувачі росія су-30

Росія ймовірно розосереджує свої військово-повітряні сили в окупованому Криму після серії вибухів на військових об'єктах

Про це пише видання Business Insider із посиланням на секретний звіт НАТО, який є у розпорядженні журналістів.

Згідно зі звітом, російські збройні сили вже перекинули десять своїх винищувачів із Криму назад на територію РФ – це шість винищувачів Су-35С та чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

Крім того, Росія збільшила кількість своїх тактичних зенітно-ракетних комплексів на окупованому півострові для "протидії подальшим атакам України, наприклад, за допомогою безпілотників".

  • 18 серпня прогриміли вибухи біля Керчі й Севастополя, окупаційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та БпЛА.
  • Також ввечері стало відомо, що у Бєлгородській області РФ горить та детонує склад з бойовими припасами. У двох селах триває евакуація населення.

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