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ЗСУ масштабно обстрілюють окупантів на Півдні: вдарили по 4 мостах та 4 пунктах управління російських військ

31 серпня, 2022 середа
03:27
війна з Росією Антонівський міст

На південному напрямку фронту ЗСУ масштабно обстрілюють позиції окупантів, опорні пункти, мости, склади з боєкомплектами та техніку росіян

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу, 30 серпня, українські ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали удари по 4 пунктах управління окупаційних військ та по 4 транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.

Авіація відпрацювала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

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