Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу, 30 серпня, українські ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали удари по 4 пунктах управління окупаційних військ та по 4 транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.

Авіація відпрацювала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

30 серпня в ОК "Південь" повідомили, що на південному напрямку фронту окупанти деморалізовані, але продовжують чинити опір.

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