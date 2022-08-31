ЗСУ масштабно обстрілюють окупантів на Півдні: вдарили по 4 мостах та 4 пунктах управління російських військ
На південному напрямку фронту ЗСУ масштабно обстрілюють позиції окупантів, опорні пункти, мости, склади з боєкомплектами та техніку росіян
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
За добу, 30 серпня, українські ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали удари по 4 пунктах управління окупаційних військ та по 4 транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.
Авіація відпрацювала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.
- 30 серпня в ОК "Південь" повідомили, що на південному напрямку фронту окупанти деморалізовані, але продовжують чинити опір.
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