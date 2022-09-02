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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Керченський міст перекривали, щоб вивезти награбоване і родини окупантів, - Наталія Гуменюк

Керченський міст перекривали, щоб вивезти награбоване і родини окупантів, - Наталія Гуменюк

2 вересня, 2022 п'ятниця
20:58
війна з Росією

Російські загарбники вивозять накрадене майно українців з Херсонської області на територію тимчасово окупованого Криму, а відтак вивозять його та свої родини Керченським мостом

Про це повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Росіяни недаремно перекривали Керченський міст, оскільки намагалися використовувати його реверсно — і підтягуючи резерви, і вивозячи те, що їм найцінніше — награбоване і свої сім'ї", - сказала вона.

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  • 27 серпня перед в'їздом на Керченський міст помітили ешелон з російською технікою до Криму.
  • За інформацією Business Insider, Росія виводить свої винищувачі з Криму після серії вибухів.
  • 18 серпня прогриміли вибухи біля Керчі й Севастополя, окупаційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та БпЛА.

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Крим
мародерство
окупанти
Керченський міст
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