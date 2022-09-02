Керченський міст перекривали, щоб вивезти награбоване і родини окупантів, - Наталія Гуменюк
Російські загарбники вивозять накрадене майно українців з Херсонської області на територію тимчасово окупованого Криму, а відтак вивозять його та свої родини Керченським мостом
Про це повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Росіяни недаремно перекривали Керченський міст, оскільки намагалися використовувати його реверсно — і підтягуючи резерви, і вивозячи те, що їм найцінніше — награбоване і свої сім'ї", - сказала вона.
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