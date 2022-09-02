Про це повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Росіяни недаремно перекривали Керченський міст, оскільки намагалися використовувати його реверсно — і підтягуючи резерви, і вивозячи те, що їм найцінніше — награбоване і свої сім'ї", - сказала вона.

Читайте також: Завдання знищити керченський міст буде поставлено і буде виконано, - військовий експерт Риженко

27 серпня перед в'їздом на Керченський міст помітили ешелон з російською технікою до Криму.

За інформацією Business Insider, Росія виводить свої винищувачі з Криму після серії вибухів.

18 серпня прогриміли вибухи біля Керчі й Севастополя, окупаційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та БпЛА.