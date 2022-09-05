ЗСУ завдали великих втрат росіянам у Херсоні й Куп'янську та вибили противника з перехідних позицій на Донеччині, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 вересня.

Українські військові відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

В результаті успішного вогневого ураження в районі міста Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, також було знищено дві бойові машини.

У Херсоні було уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника. А під Херсоном, у районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок росіян.

"Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, також зазначається, що протягом поточної доби авіація Сил оборони для підтримки дій наземних угруповань завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

У неділю, 4 вересня, Росія завдала 25 ракетних і понад 22 авіаційних удари по військових і цивільних об'єктах на території України.

Станом на ранок 5 вересня було відомо, що за добу Росія у війні з Україною втратила близько 300 військових, 29 броньованих машин, 19 танків і 10 артилерійських систем.

5 вересня Генштаб у вечірньому зведенні також повідомив, що російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

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