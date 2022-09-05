Протиправні дії в Херсонській області: російські військові відключили Каховську ГЕС від електромережі, - Генштаб

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом 5 вересня ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України. Зокрема по таких населених пунктах як: Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.

Сіверський напрямок: обстрілів зазнали прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

Харківський напрямок: ворог обстріляв райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль.

Слов’янський напрямок: обстрілів зазнали населені пункти Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;

Краматорський напрямок: обстрілів зазнали населені пункти Донецьке, Пискунівка, Крива Лука,Сіверськ та Спірне;

Бахмутський напрямок: обстрілів зазнали населені пункти Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;

Авдіївський напрямок: обстрілів зазнали населені пункти Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;

Новопавлівський напрямок: обстрілів зазнали населені пункти Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;

Запорізький напрямок:обстрілів зазнали населені пункти Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.

Південнобузький напрямок: обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.

У неділю, 4 вересня, Росія завдала 25 ракетних і понад 22 авіаційних удари по військових і цивільних об'єктах на території України.

Станом на ранок 5 вересня було відомо, що за добу Росія у війні з Україною втратила близько 300 військових, 29 броньованих машин, 19 танків і 10 артилерійських систем.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb