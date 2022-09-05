Про це повідомляє Еxpress.

"Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу. За оцінками, станом на сьогодні загинуло понад 25 тис. російських солдатів, а всього, якщо враховувати вбитих, взятих у полон і зареєстрованих десятків тисяч дезертирів, це понад 80 тис. вбитих, поранених та інших категорій", – сказав Бен Воллес.

Він прогнозує, що такі втрати матимуть довгостроковий вплив на російську армію та її майбутню боєздатність.

Воллес вказав на те, що Росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, і зараз триває 194-й день "того, що загалом мало стати місячною кампанією".

Розповідаючи про контрнаступ ЗСУ на Півдні, Воллес заявив, що Україна завдала серйозних збитків низці річкових переправ з метою обмежити логістичну підтримку Росії.

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"Українська армія вступає в бій з російськими військами, реалізуючи як артилерійські, так і наземні операції. Вони досягають реальних успіхів, але зрозуміло, як ми бачили в інших місцях цього конфлікту, бої близькі та важкі, і Україна зазнає втрат, пов'язаних із силами, що атакують", – сказав очільник оборонного відомства Великої Британії.

Згідно з вечірнім повідомленням Генштабу ЗСУ на 5 вересня, українська армія завдала великих втрат росіянам у Херсоні й Куп'янську та вибили противника з перехідних позицій на Донеччині.

5 вересня керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні сили України під вогневим контролем тримають всі мости на тимчасово окупованому Півдні України.