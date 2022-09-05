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Аналітика

Успішна робота "байрактарів", недосконалість російських ракет, контрнаступ ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
5 вересня, 2022 понедiлок
21:11
Статті Сергій Згурець

Росіяни, завдяки масовому застосуванню артилерії й авіації, намагатимуться відтіснити наші підрозділи на криворізькому й миколаївському напрямках. Але чи вдасться? Скоріш за все, такі сподівання росіян марні

"Bayraktar TB2" успішно нищить техніку росіян

Українські військові знищили кілька одиниць російської військової техніки за допомогою ударних безпілотників "Bayraktar TB2". Бійці ЗСУ за допомогою "байрактара" знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація". Українські військові також успішно відпрацювали по міномету 2Б25 "Буревісник" і вантажному автомобілю "Урал", в якому були боєприпаси.

Подібне знищення техніки - це гарне доповнення до 4,5 тис. БМП й БТР, які Збройні сили України знищили за 6 місяців російсько-української війни, а це чи не чверть від початкових арсеналів рашистів. 

БПЛА "Bayraktar TB2" також знищили ЗРК "Тори", які росіяни ховали серед дерев. Ці "Тори" використовувалися як засоби боротьби з безпілотниками, але все склалося з точністю до навпаки. Складається враження, що росіяни бояться використовувати свої системи протиповітряної оборони через використання ЗСУ ракет AGM-88 HARM. 

Удари "байрактарів" по російській ППО забезпечують подальше придушення протиповітряної оборони російських окупантів на Херсонщині й звільняють небо для дій української авіації. 

Активний розвиток контрнаступу ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України розвивається як на Півдні, так і Сході. Закордонні експерти Інституту вивчення війни зазначають, що контрнаступ помітно розвивається на Півдні та Сході України. ЗСУ просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпилися на території за річкою Сіверський Донець у Донецькій області. 

У вечірньому зведенні Генштабу за 5 вересня йдеться, що українські військові відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

Відповідно можна зробити висновки, що бойові дії йдуть за межами звичного розмежування лінії зіткнення, особливо, якщо ми говоримо про Південь. Можна припустити, що в перспективі наші ЗСУ будуть витискати росіян до річки Дніпра, аби звузити смугу, яку наразі контролює ворог на правобережжі Херсонщини. 

На Півдні можлива перспектива розсічення ворожого угруповання на 2 окремі котли. Але це доведеться почекати. Для виконання таких операцій потрібні тижні чи місяці. Прориви першої лінії оборони ворога нашими ЗСУ вагомі, але опір окупантів на наступних рубежах впливає на темпи просування. 

Успіхи ЗСУ на Півдні

Проблеми з логістикою росіян через регулярні удари по мостах на Херсонщині призведуть до вкрай скрутного становища російських військ. Надалі росіяни обиратимуть між відступом і полоном, тож окупантам доведеться відступати за річку. Це також повинно вберегти Херсон від руйнацій. 

Окрім того звільнення нашої землі від ворога не є єдиною метою, адже цілком логічно, що одна з цілей військового керівництва України полягає в мінімізації наших втрат - в оптимальному збереженні особового складу для успішної реалізації майбутніх операцій.  

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук переконаний, що Збройні сили України поки що не мають стратегічної переваги, але вправно знищують окупантів.

"Україна перехопила стратегічну ініціативу, що є дуже важливим фактором. Але, на жаль, стратегічної переваги наразі ми не маємо, що потрібно для того, щоб вигнати росіян. Стратегія ЗСУ щодо знищення логістичних шляхів та забезпечення застосовується як на Сході, так і на Півдні України. Ми ведемо боротьбу не за кожний метр, а знищуємо ворога", - зазначив Лакійчук.

Цивільні компоненти в російських ракетах

Росіяни використовують у своїх крилатих ракетах цивільну електроніку, яка не контролюється режимами. Це дозволяє окупантам до певного періоду виготовляти цю техніку масово, але вона дійсно має технічні проблеми, що впливає на точність влучання.

Як пише видання The New York Times, ці висновки викладені в новому звіті, опублікованому в суботу незалежною групою Conflict Armament Research, що базується у Великій Британії, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, що використовуються у війнах по всьому світу. Дослідницька група вивчила російську техніку у липні на запрошення уряду України.

Дослідники також виявили, що зброя, яку Росія використовує в Україні, часто базується на західних інноваціях, попри санкції, введені ще 2014 року.

Експерти вивчили залишки трьох типів російських крилатих ракет, включаючи найновішу і найбільш досконалу модель Х-101, а також новітню керовану ракету Торнадо-С. Усі вони містили ідентичні компоненти з маркуванням SN-99, які виявилися приймачами супутникової навігації, необхідними для польоту ракет.

Це дослідження дозволяє простежити походження елементів, аби обмежити доступ Російської Федерації то цієї елементної бази. 

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