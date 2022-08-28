Україна не отримає швидко сучасне озброєння, - генерал-майор СБУ Ягун

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"На жаль, багато зразків сучасного озброєння Україна на сьогодні не в змозі отримати. Це дуже велика проблема. Ми не маємо іншого вибору, ніж воювати з тим, що нам дають. До прикладу, кілька днів тому зʼявилась інформація, що було запущене підприємство в США для виготовлення 250 танків Abrams для Польщі. І це буде тривати не один рік. Тобто зброю для України не можна просто взяти зі складів, її потрібно виготовити", - пояснив Ягун.



Генерал-майор СБУ наголосив, що США переходять на виробництво зброї для України.



"Все розраховувалось і передбачалось для зовсім інших воєн. Зараз склади зі зброєю в наших союзників трішки порідшали. І зараз США переходить не на передачу нам озброєння, яке було на складах, а на пряме виробництво зброї для України", - додав він.

24 серпня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $2,98 млрд