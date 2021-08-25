Україна не отримала ПДЧ в НАТО у 2008 році через Меркель та Саркозі, - Ющенко
У 2008 році канцлер Німеччини Ангела Меркель не дала добро на надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО
Про це заявив третій президент України Віктор Ющенко у ефірі Україна 24.
На його думку, Україна і Грузія не отримали ПДЧ в НАТО через позицію Франції та Німеччини.
"Не було б російсько-грузинської війни. Нас відділяло тоді буквально три місяці до того... коли Путін ще керований був, коли на Путіна можна було впливати. У мене багато розчарувань було в той день. Бо ту резолюцію, яку Альянс роздав. Навіщо тоді саміт скликати, якщо виноситься таке рішення?" - сказав президент.
Ющенко заявив, що Меркель назвала причиною своєї позиції те, що тільки третина українців підтримували тоді рух в НАТО.
"Ми зібралися - 7-8 президентів - і пішли до Меркель. Саркозі покинув зал, не захотів спілкуватися. А з Меркель відбувся дуже короткий, хвилин на 5, діалог. Вона каже: пане президенте, одна з проблем, яка нас зупиняє, це те, що на сьогодні тільки третина українців поділяють проєкт НАТО. Я їй відповів: "Коли я заступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО. Зараз – 31%. Коли ви приймали Іспанію. У Іспанії 17% населення поділяло входження країни до НАТО. А ми хочемо лише ПДЧ. Для мене аргументи, які Меркель висловила тоді, до сьогоднішнього дня не прийняті та неприйнятні" - резюмував він.
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