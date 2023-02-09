Україна не питатиме ні в кого дозволу на використання власної зброї для ударів по РФ, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна, у разі необхідності, завдаватиме ударів по території Росії зброєю власного виробництва
Про це Данілов заявив у інтерв'ю "Настоящему времени".
За його словами, Україна дала обіцянку, що отриману від партнерів зброю не використовуватиме для ударів по Росії та підкреслив, що обмежень на застосування на тимчасово окупованих територіях немає.
"Такі домовленості є, і ми їх обов'язково дотримуватимемося. Але те, що стосується використання нашої власної зброї, ми можемо використовувати її там, де ми вважаємо за потрібне. І в разі потреби ми його використовуватимемо на території Росії для того, щоб знищувати насамперед ті ракети, які б'ють по наших містах. Ми не повинні питати дозволу на використання нашої власної зброї", - сказав Данілов.
На запитання, що це за зброя, якою володіє Україна, секретар Ради національної безпеки і оборони відповів, що це не є секретом.
"Це не є жодним секретом. У нас є така сама зброя, як і в Російській Федерації, ця зброя залишилася з радянських часів. І є наші нові розробки, які демонструють чудові результати. Я хочу нагадати, що крейсер "Москва", який пішов у квітні на дно Чорного моря, це була наша ракета, яка вироблялася в нашій країні. Вони сучасні, вони щойно стали на озброєння. І таких ракет у нас теж є трішечки, й інші теж є", - розповів Данілов.
- 7 лютого Олексій Данілов запевнив, що Україна володіє зброєю власного виробництва, яка здатна вражати цілі на території Росії.
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