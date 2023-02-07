Данілов заявив, що Україна має власну зброю, здатну вражати цілі на території РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна володіє зброєю власного виробництва, яка здатна вражати цілі на території Росії
Про це Данілов розповів у інтерв'ю CNN.
За його словами, Україні ніхто не забороняє вражати цілі на російській території власною зброєю та відповів ствердно на запитання, чи є вона в наявності.
"Що стосується російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є у нас така зброя? Так, ми її маємо", – сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України.
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