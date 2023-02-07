Про це Данілов розповів у інтерв'ю CNN.

За його словами, Україні ніхто не забороняє вражати цілі на російській території власною зброєю та відповів ствердно на запитання, чи є вона в наявності.

"Що стосується російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є у нас така зброя? Так, ми її маємо", – сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України.