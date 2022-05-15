Україна не прийме будь-які замінники вступу до Європейського Союзу, - Стефанчук
Підтримка вступу до ЄС українцями сягає понад 90%, Україна не прийме приєднання до союзу на спеціальних умовах, вона хоче повноцінно стати частиною ЄС
Про це голова ВРУ повідомив в інтерв‘ю Укрінформу.
За словами Руслана Стефанчука, підтримка вступу до ЄС українцями сягає понад 90%. Водночас загальне число тих, хто підтримує вступ України до Європейського Союзу серед громадян держав-членів ЄС становить 66%.
"Найбільш важливий меседж, який я хочу передати світові, полягає в наступному. За останніми показниками «Євробарометра», загальна підтримка вступу України до Європейського Союзу становить 66% громадян держав-членів ЄС. Такої підтримки ніхто ніколи не мав, тому я дуже сподіваюся, що всі парламенти, уряди зважатимуть на позицію своїх громадян і зроблять усе для того, аби ця позиція була сприйнята", - наголосив він.
- Нагадаємо, очільники урядів країн ЄС обговорять заявку України на вступ до Європейського Союзу на саміті у червні.
- 12 квітня Україна почала роботу над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
- 9 травня Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС.
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