Україна не відмовиться від стратегії звільнення територій у 2024 році, - генерал Маломуж

Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо

"Стратегію ведення бойових дій визначає Генштаб ЗСУ. Оскільки саме ми володіємо ситуацією на фронті й бачимо, які на потрібні сили та засоби для виконання завдань. Для виконання таких завдань український ВПК запрацював на повну потужність. Ми почали виробляти боєприпаси, ракетні системи та безпілотники. Тобто зараз ми вже можемо розраховувати на ту стратегію, яку бачимо на перспективу. Проте, хочу наголосити, що відмовитись від стратегії звільнення українських територій ЗСУ не можуть. Звісно, що в США можуть нам радити як діяти й надавати варіанти, але стратегію на полі бою ми будемо вирішувати самі", - пояснив Маломуж.

Генерал на важливості планування дій відповідно до ситуації на полі бою

"Дійсно, наше військово-політичне командування вже давно орієнтується на стратегію утримання територій на Сході й контратаки на Півдні країни. Над цією стратегією зараз працюють наші військові. Оскільки військова стратегія планується у форматі реальної війни. Наші союзники можуть нам допомагати у плануванні. Втім, їхні розрахунки побудовані у форматі ігор і компʼютерного моделювання, що часто не відповідає реальним умовам бйоових дій", - додав він.