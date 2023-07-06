"Україна нехтує славою дідів": Центр нацспротиву перелічив наративи, які окупанти поширюють на Херсонщині
РФ збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту на захоплених територіях Херсонської області, аби посилити лояльність населення до окупантів
Такі дані за результатами аналізу інформаційного простору ТОТ навів Центр нацспротиву.
Так, у друкованих виданнях та в інтернет-пабліках поширюють наступні пропагандистські наративи:
- "російське керівництво сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону";
- "економічний форум у Санкт-Петербурзі продемонстрував сильні сторони Херсонщини та сприятиме тісній інтеграції регіону до РФ";
- "російські вищі навчальні заклади готові приймати абітурієнтів з Херсонщини";
- "Україна відмовилась від історичного минулого та нехтує славою "дідів".
Таким чином РФ намагається інтегрувати українців до соціокультурного простору РФ і заохотити молодь вступати до російських вишів.
"Вказані вище тези спрямовані на досягнення впливу та зміну громадської думки на ТОТ Херсонської області, зокрема на заохочення молоді окупованого регіону до участі в ініційованих кремлем проєктах, інтеграції до російського соціально-культурного простору, а також вступу до російських або підконтрольних ВНЗ", - пояснили у Спротиві.
- Днями ЦНС повідомляв, що Росія намагається мобілізувати жителів тимчасово окупованих територій, обіцяючи їхнім дітям бюджетні місця в російських вишах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе