Такі дані за результатами аналізу інформаційного простору ТОТ навів Центр нацспротиву.

Так, у друкованих виданнях та в інтернет-пабліках поширюють наступні пропагандистські наративи:

"російське керівництво сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону";

"економічний форум у Санкт-Петербурзі продемонстрував сильні сторони Херсонщини та сприятиме тісній інтеграції регіону до РФ";

"російські вищі навчальні заклади готові приймати абітурієнтів з Херсонщини";

"Україна відмовилась від історичного минулого та нехтує славою "дідів".

Таким чином РФ намагається інтегрувати українців до соціокультурного простору РФ і заохотити молодь вступати до російських вишів.

"Вказані вище тези спрямовані на досягнення впливу та зміну громадської думки на ТОТ Херсонської області, зокрема на заохочення молоді окупованого регіону до участі в ініційованих кремлем проєктах, інтеграції до російського соціально-культурного простору, а також вступу до російських або підконтрольних ВНЗ", - пояснили у Спротиві.