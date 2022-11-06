Україна очолила Комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у себе в telegram.

"Україна вперше очолила Комісію із часу набуття членства в організації (1994 р.). Новим її головою став Віталій Цимбалюк – український дипломат, колишній Посол України в Республіці Чилі", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що, окрім того, для екологічних, океанологічних та біологічних досліджень у морських водах Антарктики планують залучити наше науково-дослідне судно "Ноосфера".

Також Україна продовжує представляти у Південному океані свій рибальський флот на двох видах промислу, завдяки чому Антарктика залишається важливим рибопромисловим регіоном.

"В умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію України промисел в Антарктиці є єдиною можливістю забезпечити українців власною продукцією", - зазначається у дописі.

Також додається, що навіть у складних умовах війни Україна робить активний внесок у збереження антарктичних морських екосистем і відстоює власні інтереси на міжнародній арені.

21 жовтня вчені попередили, що танення льодовиків в Арктиці може вивільнити віруси й викликати нові пандемії.

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