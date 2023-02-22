Україна оголосила про бойкот ЧС з боксу через участь у турнірі РФ та Білорусі
Збірна України бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через участь у турнірі росіян та білорусів
Про це заявив віцепрезидент федерації боксу Олег Ільченко, повідомляє Суспільне.Спорт.
"Наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь", – сказав Ільченко.
Раніше IBA (Міжнародна боксерська асоціація), президентом якої ж росіянин Умар Кремльов, дозволила представникам Росії та Білорусі виступати на чемпіонаті світу під власними прапорами. Після цього про бойкот ЧС-2023 оголосили США, Польща, Ірландія, Чехія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди.
У 2023 році чоловічий чемпіонат світу відбуватиметься з 1 до 14 травня у Ташкенті (Узбекистан), а жіночий - з 15 до 26 березня у Нью-Делі (Індія).
- 9 лютого Федерація боксу США заявила про відмову брати участь у чоловічому та жіночому чемпіонатах світу, через рішення допустити росіян та білорусів на турніри під національними прапорами.
- 21 лютого стало відомо, що збірна Польщі також бойкотуватиме чемпіонат світу - 2023 з боксу.
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