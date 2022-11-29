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Україна отримає 100 млн євро від Французького агентства розвитку

29 листопада, 2022 вiвторок
19:33
Економіка Україна отримає 100 млн євро від Французького агентства розвитку

Ці кошти будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету України й спрямовані на фінансування першочергових видатків, окрім військових

Про це повідомили в офіційному telegram-каналі Міністерства фінансів України.

Стало відомо, що міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписали відповідну кредитну Угоду.

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"Ми вдячні Уряду Французької Республіки за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором", - зазначив Сергій Марченко.

Додається, що кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору.

Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком видатків на оборону.

  • 25 листопада стало відомо, що Франція передасть Україні 100 потужних генераторів.

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