Україна отримає 100 млн євро від Французького агентства розвитку

Про це повідомили в офіційному telegram-каналі Міністерства фінансів України.

Стало відомо, що міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписали відповідну кредитну Угоду.

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"Ми вдячні Уряду Французької Республіки за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором", - зазначив Сергій Марченко.

Додається, що кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору.

Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком видатків на оборону.

25 листопада стало відомо, що Франція передасть Україні 100 потужних генераторів.

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