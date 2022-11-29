Про це телеканалу CNN повідомив неназваний французький посадовець.

Планується, що Макрон прибуде до Вашингтона у вівторок увечері. У середу вранці він проведе низку робочих зустрічей, присвячених космосу, біорізноманіттю, клімату та ядерній енергетиці.

Політичні дискусії між лідерами США та Франції, за словами співрозмовника CNN, розпочнуться у Білому домі у четвер вранці після церемонії привітання. Після закритих дискусій відбудеться пресконференція за участю Макрона та Байдена.

Урядовець зазначив, що візит Макрона до США відбувається в момент війни в Україні, коли "важливо підтвердити неймовірно тісну співпрацю, яку ми мали з самого початку цієї війни, жорстокого вторгнення Росії, і навіть раніше, готуючись до такого сценарію".

"Ми хочемо підлаштувати нашу підтримку України в цей момент, і Франція буде організовувати це разом з Україною", – додав він.

Востаннє Макрон зустрічався з Байденом в Нью-Йорку 21 вересня.

Нагадаємо, нещодавно Ангела Меркель заявила, що спільно з Макроном намагалась налагодити діалог з Путіним напередодні вторгнення в Україну.

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