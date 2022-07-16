Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають не багато країн світу і стоять за ним у черзі", – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що нині кількість зенітно-ракетних комплексів для України не розголошується та і процес постачання систем ППО NASAMS та IRIS-T в Україну не швидкий.

"Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів.

Усе відбуватиметься, на жаль, поступово і не так швидко, як нам цього хотілося б вже сьогодні", – додав спікер командування.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що перші системи ППО NASAMS зможуть ефективно захистити столицю від ракетних ударів ворога.

30 червня Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $800 млн, до якого увійшли системи ППО NASAMS.

1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет підтримки від США, що містить NASAMS, суттєво посилить ППО.

3 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завдяки постачанню американських систем протиповітряної оборони NASAMS збільшить можливості України щодо захисту землі та неба.

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