Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS, - речник Повітряних сил
Протиповітряна оборона України отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS, утім цей процес не швидкий
Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають не багато країн світу і стоять за ним у черзі", – сказав Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив, що нині кількість зенітно-ракетних комплексів для України не розголошується та і процес постачання систем ППО NASAMS та IRIS-T в Україну не швидкий.
"Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів.
Усе відбуватиметься, на жаль, поступово і не так швидко, як нам цього хотілося б вже сьогодні", – додав спікер командування.
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