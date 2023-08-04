Україна отримає від Болгарії 100 бронетранспортерів: рішення схвалив уряд
Сьогодні, 4 серпня, болгарський уряд схвалив передачу Україні сотні бронетранспортерів
Про це повідомляє Novinite.
"Уряд Болгарії схвалив проєкт угоди між міністерством внутрішніх справ Болгарії та міністерством оборони України щодо безплатного надання броньованої транспортної техніки", - йдеться в повідомленні.
Про передачу Україні бронетехніки, яка більше не використовується МВС, було домовлено під час візиту президента Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.
- 14 липня Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні. Це найбільший одноразовий пакет військової допомоги від країни.
- Парламент Болгарії у п'ятницю, 21 липня, після довгих дебатів підтримав постачання Україні партії бронетранспортерів зі складів МВС.
- 1 серпня Сполучені Штати уклали з Болгарією та Південною Кореєю угоду про постачання Україні 155-мм боєприпасів та вже ведуть аналогічні переговори з Японією.
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