Україна отримає від Болгарії 100 бронетранспортерів: рішення схвалив уряд

Про це повідомляє Novinite.

"Уряд Болгарії схвалив проєкт угоди між міністерством внутрішніх справ Болгарії та міністерством оборони України щодо безплатного надання броньованої транспортної техніки", - йдеться в повідомленні.

Про передачу Україні бронетехніки, яка більше не використовується МВС, було домовлено під час візиту президента Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.