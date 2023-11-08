Україна отримає від Світового банку $700 млн на гранти і кредити для сільгоспвиробників

Про це повідомляє Урядовий портал.

Підписана грантова угода Мультидонорського трастового фонду для допомоги, відновлення, реконструкції і реформування України та угода про позику є екстреним проєктом надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).

Реалізація ARISE передбачає надання Україні $700 млн на підтримку сільського господарства у двох компонентах:

фінансове забезпечення програми "Доступні кредити 5-7-9" для сільгоспвиробництва та харчової переробки;

надання грантової допомоги малим сільськогосподарським виробникам, а саме користувачам земельних ділянок та тим, хто спеціалізується на розведенні корів, кіз або овець.

Реалізація проєкт запланована на 2023 та 2024 роки, на які сторони домовилися координувати спільні зусилля щодо підтримки українських агровиробників та відновлення сільськогосподарського сектору.