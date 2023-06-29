Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Грантові кошти спрямують на зарплати працівників державних органів та педагогів, пенсії, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям та виплати житлово-комунальних субсидій).

“Вдячний Урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку у частині забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Грантове фінансування Україна отримала в рамках проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Його метою є компенсація видатків держбюджету, які не пов'язані зі сферою безпеки й оборони. Зокрема йдеться про соціальний та гуманітарний напрямки. Це вже п'яте додаткове фінансування у рамках проєкту.