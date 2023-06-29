Україна отримала $1,215 млрд від США та Фінляндії. На що підуть гроші
До державного бюджету України у четвер, 29 червня, надійшло $1,215 млрд грантових коштів від США та Фінляндії через Цільовий фонд донорів Світового банку
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Грантові кошти спрямують на зарплати працівників державних органів та педагогів, пенсії, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям та виплати житлово-комунальних субсидій).
“Вдячний Урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку у частині забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Грантове фінансування Україна отримала в рамках проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Його метою є компенсація видатків держбюджету, які не пов'язані зі сферою безпеки й оборони. Зокрема йдеться про соціальний та гуманітарний напрямки. Це вже п'яте додаткове фінансування у рамках проєкту.
- Наразі донорами України стали 40 країн, європейські інституції, МВФ та Світовий банк. Вони виділили для України майже 170 млрд євро.
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