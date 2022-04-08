Україна отримала 209,6 тис. упаковок препарату для антиретровірусної терапії людям з ВІЛ. Їх вистачить на 3-6 місяців

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Це дозволяє забезпечити видачу антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції на 3-6 місяців.



"Україна отримала 209,6 тис. упаковок препарату TLD (Тенофовір/ Ламівудин/Долутегравір) для антиретровірусної терапії (АРТ), потрібної людям з ВІЛ. Вже розпочато розвезення препарату TLD у більшість областей України, з урахуванням військової ситуації в регіонах. Наразі ряд медичних закладів в Україні продовжують надавати допомогу пацієнтам з ВІЛ та забезпечувати безперервність АРТ навіть в умовах тимчасової окупації або ведення бойових дій", - йдеться у повідомлені МОЗ.





18 березня у МОЗ пояснили, як ВІЛ-інфіковані українці під час війни можуть отримувати антиретровірусну терапію за місцем проживання.

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