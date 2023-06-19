Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України.

Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий та березень 2023 року.

Фінансування було надано Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE). Строк погашення кредиту становить 10 років з 4-річним пільговим періодом.