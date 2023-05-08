Україна отримала майже 190 млн євро пільгового кредиту від Світового банку

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Згідно з інформацією, зазначену позику надано в рамках угоди про фінансування проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).

Строк погашення кредиту від МАР – 10 років з 4-річним пільговим періодом. Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.