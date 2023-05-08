Україна отримала майже 190 млн євро пільгового кредиту від Світового банку
До загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
"Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Згідно з інформацією, зазначену позику надано в рамках угоди про фінансування проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).
Строк погашення кредиту від МАР – 10 років з 4-річним пільговим періодом. Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.
- У п'ятницю, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе