Україна отримала грантові $1,25 млрд від США

Про це поінформували в Міністерстві фінансів.

Зазначається, що кошти надали через Цільовий фонд Світового банку в межах четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE). Також від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала близько $16,7 млрд від США у формі грантів.

"Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У пресрелізі мовиться, що кошти спрямують на пенсійні виплати, допомогу внутрішньо переміщеним особам, зарплати працівникам охорони здоров’я та виплати співробітникам ДСНС.