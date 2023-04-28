Україна отримала грантові $1,25 млрд від США
У п'ятницю, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки
Про це поінформували в Міністерстві фінансів.
Зазначається, що кошти надали через Цільовий фонд Світового банку в межах четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE). Також від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала близько $16,7 млрд від США у формі грантів.
"Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
У пресрелізі мовиться, що кошти спрямують на пенсійні виплати, допомогу внутрішньо переміщеним особам, зарплати працівникам охорони здоров’я та виплати співробітникам ДСНС.
- Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україна отримала вже понад $55 млрд, а Штати розробляють новий пакет допомоги.
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