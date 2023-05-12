Україна отримала $132 млн від Світового банку для підтримки сільського господарства

Про це інформує МВФ.

"Вдячні Світовому банку за надане фінансування", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що отримані кошти дозволять надалі підтримувати фінансову стабільність України. Також за допомогою них можна буде відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема в сільськогосподарському секторі, а також для покращення ситуації в харчовій промисловості та забезпечення продовольчої безпеки України.

Фінансування було надано в рамках Угоди про позику (проєкт програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).