Україна отримала $132 млн від Світового банку для підтримки сільського господарства
У четвер, 11 травня, Україна отримала від Світового банку 132 млн доларів фінансування у рамках проєкту програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство"
Про це інформує МВФ.
"Вдячні Світовому банку за надане фінансування", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що отримані кошти дозволять надалі підтримувати фінансову стабільність України. Також за допомогою них можна буде відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема в сільськогосподарському секторі, а також для покращення ситуації в харчовій промисловості та забезпечення продовольчої безпеки України.
Фінансування було надано в рамках Угоди про позику (проєкт програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).
- Світовий банк оголосив 12 квітня про виділення 200 млн доларів на фінансування проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури України.
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