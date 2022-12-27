Україна отримала чергову партію медобладнання та ліків: що увійшло до гумдопомоги
Минулого тижня МОЗ отримало від партнерів понад 95 палет медобладнання, 9 палет інкубаторів і 37 палет ліків
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
Минулого тижня на склади МОЗ надійшла медична гуманітарна допомога від наших та міжнародних партнерів з устаткуванням та ліками. Зокрема:
- 95 палет і 27 коробок медобладнання;
- 9 палет інкубаторів;
- 2 палети турнікетів та гемостатиків;
- 37 палет лікарських засобів;
- палета лікарського засобу "Алунбриг";
- 21 палета антисептиків.
"Наші міжнародні й українські партнери демонструють завзятість і системність, ігноруючи російські наративи, мовляв, від війни втомлюються. У нас це викликає глибоку повагу й вдячність!" - наголосила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Повідомляється, що допомогу надали EU institutions in Ukraine, Урядове агентство стратегічних резервів Польщі, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Національний комітет Червоного Хреста України, Лікарі без кордонів, постачальник медичного обладнання з Нідерландів Dräger Nederland B.V. та фармацевтична компанія "Такеда Україна".
- Станом на серпень в Україну надійшло 8,5 тис. тонн медичної "гуманітарки". Допомогу на загальну суму понад 12 млрд гривень надали благодійники з 35 країн.
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