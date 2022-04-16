Україна отримала майже $924 мільйони гуманітарної допомоги від людей і компаній з усього світу, - Єрмак

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії, Нідерландів, Чехії та США.



"Вони йдуть переважно на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій. А ті своєю чергою спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах", - зазначив Єрмак.



За його словами, у Великій Британії під проводом благодійної організації Disasters Emergency Committee зібрано понад 310 млн фунтів стерлінгів.



До благодійності долучились Королева Єлизавета ІІ, британський уряд, зірки кіно, театру та музики.



У Франції 8 млн євро зібрало місцеве телебачення завдяки благодійному концерту французьких зірок. Долучилася й перша леді Французької Республіки Бріжит Макрон – вона передала один млн євро.



Відомо, що за 50 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ввезено 270 тис. тонн гуманітарної допомоги. Крім цього, вдалось укомплектувати продуктові набори для майже 12 млн українців.

Нагадаємо, Петро Порошенко розповів, що у волонтерський центр в Дніпрі, куди щодня приходять сотні біженців, привезли кілька машин гуманітарного вантажу