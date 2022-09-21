Україна отримала можливість експортувати більше електроенергії до ЄС

Про це інформує в телеграмі Укренерго.

"20 вересня ENTSO-E збільшило на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою. Тепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час опалювального сезону в Україні буде технічна можливість отримувати таку ж допомогу з європейської енергосистеми, якщо в цьому буде необхідність.

23 вересня розпочнеться постачання за новим обсягом.

"Наступне збільшення пропускної спроможності з Румунією, Словаччиною та Угорщиною буде обговорюватиметься в жовтні, а в кінці року ми плануємо відновити роботу ще одного інтерконектора з Польщею", - додають в пресслужбі.

14 вересня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що Україна після звільнення всієї території пред'явить Росії чек за заподіяні нею збитки.

Голова правління компанії Кудрицький також на брифінгу заявив, що Укренерго готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак по енергетичній інфраструктурі України.

Сукупна вартість проданого на аукціонах Укренерго доступу до міждержавних електромереж із 30 червня по 18 вересня складає понад 4,1 млрд грн.

Україна, Молдова та Румунія запускають тристоронній формат взаємодії. Цього разу обговорили енергетичну безпеку та постачання електроенергії.

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