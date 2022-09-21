Україна отримала можливість експортувати більше електроенергії до ЄС
Мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила на 50 МВт в нічні години для кращої пропускної спроможності експорту електроенергії між Україною та ЄС
Про це інформує в телеграмі Укренерго.
"20 вересня ENTSO-E збільшило на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою. Тепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час опалювального сезону в Україні буде технічна можливість отримувати таку ж допомогу з європейської енергосистеми, якщо в цьому буде необхідність.
23 вересня розпочнеться постачання за новим обсягом.
"Наступне збільшення пропускної спроможності з Румунією, Словаччиною та Угорщиною буде обговорюватиметься в жовтні, а в кінці року ми плануємо відновити роботу ще одного інтерконектора з Польщею", - додають в пресслужбі.
- 14 вересня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що Україна після звільнення всієї території пред'явить Росії чек за заподіяні нею збитки.
- Голова правління компанії Кудрицький також на брифінгу заявив, що Укренерго готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак по енергетичній інфраструктурі України.
- Сукупна вартість проданого на аукціонах Укренерго доступу до міждержавних електромереж із 30 червня по 18 вересня складає понад 4,1 млрд грн.
- Україна, Молдова та Румунія запускають тристоронній формат взаємодії. Цього разу обговорили енергетичну безпеку та постачання електроенергії.
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