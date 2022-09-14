Чек Росії ми пред'явимо дуже великий: голова Укренерго про заподіяні збитки енергетичній інфраструктурі України
Сьогодні, 14 вересня, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що Україна після звільнення всієї території пред'явить Росії чек за заподіяні нею збитки
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу у середу, 14 вересня.
Як йдеться у повідомленні, РФ нанесла енергетичній інфраструктурі Україні дуже великих збитків, які будуть підраховані й пред'явлені після звільнення всієї української території.
"Фінальний підрахунок збитків буде здійснений після нашої перемоги, деокупації всіх українських територій. Але в чому я можу запевнити: що може ще не вистачити нафтогазових доходів декому, щоб розрахуватися з Україною і, зокрема, з Укренерго за ці збитки. Чек Росії ми пред'явимо дуже великий, це я можу гарантувати", - сказав Кудрицький.
- Раніше повідомлялося, що 11 вересня виникли перебої з електроводопостачанням через обстріли РФ на Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині.
- Україна буде домагатися від Росії репарацій у розмірі $300 млрд через збитки, завдані повномасштабним вторгненням.
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