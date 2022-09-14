Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу у середу, 14 вересня.

Як йдеться у повідомленні, РФ нанесла енергетичній інфраструктурі Україні дуже великих збитків, які будуть підраховані й пред'явлені після звільнення всієї української території.

"Фінальний підрахунок збитків буде здійснений після нашої перемоги, деокупації всіх українських територій. Але в чому я можу запевнити: що може ще не вистачити нафтогазових доходів декому, щоб розрахуватися з Україною і, зокрема, з Укренерго за ці збитки. Чек Росії ми пред'явимо дуже великий, це я можу гарантувати", - сказав Кудрицький.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня виникли перебої з електроводопостачанням через обстріли РФ на Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині.

Україна буде домагатися від Росії репарацій у розмірі $300 млрд через збитки, завдані повномасштабним вторгненням.

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