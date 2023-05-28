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Україна отримала пряму путівку до Ліги чемпіонів

28 травня, 2023 неділя
11:42
Спорт Карім Бензема, Олександр Зубков, Реал - Шахтар, Ліга чемпіонів

Чемпіон України з футболу отримає місце на груповому раунді Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Про те, що переможець Української прем'єр-ліги напряму потрапить до групового раунду ЛЧ стало відомо після того, як італійський "Інтер" гарантував собі місце у Лізі чемпіонів. Міланці у 37-му турі чемпіонату Італії переміг "Аталанту" (3:2), відірвалися від клубу з Бергамо, який йде в турнірній таблиці п'ятим, на 8 очок та стали для конкурентів недосяжними.  

Таким чином, Україна отримає пряму путівку до групового раунду головного єврокубка незалежно від результату фіналу ЛЧ, у якому "Інтер" 10 червня у Стамбулі зіграє з англійським "Манчестер Сіті".  

За два тури до завершення чемпіонату України турнірну таблицю очолює "Шахтар", який випереджає найближчого переслідувача - "Дніпро-1" - на 5 очок. Сьогодні головні конкуренти в боротьбі за золот зустрінуться між собою. Донеччанам для того, аби гарантувати собі чемпіонство, достатньо нічиєї.   



 
футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Інтер
Манчестер Сіті
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