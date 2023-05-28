Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" перед вирішальною грою сезону лідирує в турнірній таблиці та випереджає найближчого переслідувача - "Дніпро-1" - на 5 очок. Донеччанам достатньо зіграти внічию, аби за тур до фінішу гарантувати собі золоті медалі чемпіонату України.

Чемпіонат України

29-й тур

28 травня

15:00. "Шахтар" - "Дніпро-1", пряма трансляція на Setanta Sports

15:00. "Олександрія" - "Зоря", Setanta Sports

29 травня

15:00. "Металіст 1925" - "Кривбас", Setanta Sports

15:00. "Чорноморець" - "Рух", Setanta Sports

15:00. "Львів" - "Інгулець", Setanta Sports

15:00. "Ворскла" - "Колос", Setanta Sports

15:00. "Металіст" - "Минай", УНІАН

15:00. "Динамо" - "Верес", 2+2