УПЛ: "Шахтар" грає з "Дніпром-1", результати та розклад інших матчів 29-го туру
28 травня у 29-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" зустрічається з "Дніпром-1", а "Зоря" грає з "Олександрією"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" перед вирішальною грою сезону лідирує в турнірній таблиці та випереджає найближчого переслідувача - "Дніпро-1" - на 5 очок. Донеччанам достатньо зіграти внічию, аби за тур до фінішу гарантувати собі золоті медалі чемпіонату України.
Чемпіонат України
29-й тур
28 травня
15:00. "Шахтар" - "Дніпро-1", пряма трансляція на Setanta Sports
15:00. "Олександрія" - "Зоря", Setanta Sports
29 травня
15:00. "Металіст 1925" - "Кривбас", Setanta Sports
15:00. "Чорноморець" - "Рух", Setanta Sports
15:00. "Львів" - "Інгулець", Setanta Sports
15:00. "Ворскла" - "Колос", Setanta Sports
15:00. "Металіст" - "Минай", УНІАН
15:00. "Динамо" - "Верес", 2+2
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