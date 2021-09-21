Україна отримала ще 159 тис. доз вакцини CoronaVac

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорона здоров'я.



"159 000 доз вакцини CoronaVac отримала Україна у рамках COVAX. Доставив вакцину Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі нагадали, що вакцина CoronaVac виробництва Sinovac, Китай, схвалена Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.



Цю вакцину, як і інші в рамках COVAX, Україна отримує безоплатно.



У МОЗ додали, що загалом ЮНІСЕФ доставив в Україну майже 4,5 млн доз вакцин різних виробників від імені COVAX.

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