Україна отримала від Данії самохідні гаубиці CAESAR

Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони України в Twitter.

"Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR. Справжній друг, який знає, що наша боротьба - це боротьба Європи", - зазначили у відомстві.

САУ CAESAR має максимальну дальність стрільби - 42 км і видає 6 пострілів менш ніж за хвилину. Калібр – 155 мм, боєкомплект -18, швидкість руху - 80 км/год дорогою та 50 км/год бездоріжжям.