Україна отримала від Данії самохідні гаубиці CAESAR
Данія передала Україні всі свої самохідні артилерійські установки CAESAR. Французькі САУ вже прибули до нашої країни
Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони України в Twitter.
"Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR. Справжній друг, який знає, що наша боротьба - це боротьба Європи", - зазначили у відомстві.
САУ CAESAR має максимальну дальність стрільби - 42 км і видає 6 пострілів менш ніж за хвилину. Калібр – 155 мм, боєкомплект -18, швидкість руху - 80 км/год дорогою та 50 км/год бездоріжжям.
- 19 січня на засіданні ради зовнішньої політики у Данії було ухвалено рішення передати Україні 19 французьких гаубиць CAESAR.
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