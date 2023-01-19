Данія надасть Україні 19 французьких гаубиць CAESAR

Про це інформує міністерство оборони Данії.

"Це дуже велика і значна пожертва. Ми постійно контактували з українцями, щодо артилерії "Цезар" зокрема, і я щасливий, що зараз ми отримали широку підтримку від парламенту Данії, щоб пожертвувати її для боротьби за свободу України. Немає сумнівів, що вона потрібна, навіть якщо з системою все ще є технічні проблеми", – сказав міністр оборони Якоб Еллеманн-Йенсен.

Данія вирішила передати Україні 19 артилерійських установок CAESAR французького виробництва.

"Я радий, що переважна більшість партій у Фолькетингу підтримує пожертвування. З початку війни в Україні Данія була серед найактивніших країн-донорів. Треба і далі бути. Водночас ми повинні знайти баланс між допомогою Україні та продовженням зміцнення оборони Данії, щоб ми могли захистити безпеку Данії та виконувати наші зобов’язання перед НАТО", – додав Еллеманн-Єнсен.

Повідомляється, що пітримка нашої країни призведе до затримки будівництва 1-ї бригади Данії, тому уряд розглядає можливості паралельно розпочати придбання нових потужностей.

Допомога для українців супроводжуватиметься навчанням.

Довідково. Гаубиця CAESAR має калібр155 мм. Установка вагою 32 тонни, довжиною 12,3 м і висотою 3,1 м має швидкість 80 км/год по дорозі та 50 км/год по бездоріжжю.

Дальність дії 600 км (у русі по бездоріжжю), стрільби - 40 км (в залежності від типу боєприпасів) та темп стрільби 6 пострілів менш ніж за 60 секунд. Гаубиця має двигун V8 потужністю 420 к.с.

У грудні 2022 року уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.