Україна отримала від ЄС майже 224 тисячі артилерійських снарядів

Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, пише DW.

"Країни-члени ЄС поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів - далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів - і 2300 ракет усіх типів", - заявив Стано.

Зазначається, що навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, після чого українські зіткнулися з нестачею вкрай популярні їм боєприпасів.