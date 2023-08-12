Україна отримала від ЄС майже 224 тисячі артилерійських снарядів
У рамках плану щодо надання Україні мільйону артилерійських снарядів протягом року, Євросоюз вже передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2 300 ракет різних типів
Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, пише DW.
"Країни-члени ЄС поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів - далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів - і 2300 ракет усіх типів", - заявив Стано.
Зазначається, що навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, після чого українські зіткнулися з нестачею вкрай популярні їм боєприпасів.
- Наприкінці червня західні ЗМІ повідомляли, що Євросоюз розробляє довгострокові гарантії безпеки для України.
- 3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.
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